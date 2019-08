Serviço de segurança afirma que ex-presidente do Quirguistão planejava golpe de Estado

O ex-presidente do Quirguistão Almazbek Atambayev, acusado de corrupção e detido na semana passada, preparava um golpe de Estado, afirmou nesta terça-feira o comandante das forças de segurança deste país da Ásia central.

"Sua intenção era um golpe de Estado. Declaro oficialmente", afirmou Orozbek Opumbayev, diretor do Serviço Nacional de Segurança do Quirguistão (GKNB), em uma entrevista coletiva em Bishkek.

Almazbek Atambayev, chefe de Estado de 2011 a 2017, foi detido na sexta-feira. No dia 26 de agosto a justiça decidirá se o tempo de prisão deve ser prorrogado.

A detenção aconteceu após duas tentativas das forças especiais, marcadas por confrontos entre a polícia e simpatizantes do ex-presidente, com mais de 2.000 agentes mobilizados, incluindo o ministro do Interior.

A operação terminou com um policial morto e centenas de pessoas feridas.

Atambayev afirma que as acusações apresentadas contra ele são "absurdas" e se considera vítima de uma disputa como seu sucessor e rival, o atual presidente Soronbai Jenbekov.