Homem esfaqueia mulher em rua do centro de Sydney

A polícia australiana anunciou a detenção nesta terça-feira de um homem que esfaqueou uma mulher e perseguiu outras em pleno centro de Sydney.

De acordo com as forças de segurança, a vítima do ataque está em condição "estável".

Imagens divulgadas por meios de comunicação australianos mostram um homem pulando sobre um veículo com uma faca e aos gritos de "Allahu Akbar" ("Alá é grande") e "Atirem em mim!".

Megan Hayley, que testemunhou o ataque, afirmou à AFP que o agressor, com uma grande faca de cozinha, perseguiu outras pessoas no bairro de negócios de Sydney depois de esfaquear uma mulher.

"Cinco ou seis pessoas o perseguiram. Elas o pararam e neutralizaram", disse.