Bombeiros avançam na luta contra incêndio em ilha espanhola

Os bombeiros esperavam controlar nesta segunda-feira o incêndio que afeta 1.500 hectares desde sábado na ilha espanhola de Grã-Canária, forçando a evacuação de milhares de pessoas, informaram as autoridades.

O incêndio, declarado no sábado no município de Artenara, interior da turística ilha vulcânica localizada no Atlântico, parecia controlado na noite de sábado, mas uma mudança de direção do vento agravou a situação, explicou o presidente regional de Canárias, Ángel Víctor Torres.

Os trabalhos são dificultados pelo relevo montanhoso do interior dessa ilha vulcânica, que teve uma parte classificada em julho como patrimônio mundial da Unesco.