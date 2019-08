Mais de 5.000 manifestantes no aeroporto de Hong Kong

Mais de 5.000 manifestantes, segundo a polícia, estavam reunidos nesta segunda-feira no aeroporto de Hong Kong, importante centro de transporte internacional, onde as autoridades decidiram cancelar todos os voos do dia.

"A informação que recebi antes de chegar era que no terminal de passageiros do aeroporto havia mais de 5.000 manifestantes", afirmou Kong Wing-cheung, superintendente do departamento de Relações Públicas da polícia.

Kong disse que as autoridades do aeroporto, e não a polícia, permitiram que os manifestantes se reunissem nas áreas de embarque, mas acusou os ativistas de bloquear as saídas.

"Alguns manifestantes seguiram para as salas de embarque e impediram que os passageiros chegassem às áreas restritas e exercessem sua liberdade individual, como a de embarcar em seus voos", disse.

Os manifestantes exigem a renúncia de Carrie Lam, a chefe de Governo local, ligada a Pequim, e que seu sucessor seja eleito por sufrágio universal direto, e não designado pela China como acontece atualmente.

O movimento também reclama uma investigação sobre a violência policial, após confrontos violentos nas manifestações que terminaram com centenas de detidos.