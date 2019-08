Mais de 5.000 manifestantes, segundo a polícia, estavam reunidos nesta segunda-feira no aeroporto de Hong Kong, importante centro de transporte internacional, onde as autoridades decidiram cancelar todos os voos do dia.

"A informação que recebi antes de chegar era que no terminal de passageiros do aeroporto havia mais de 5.000 manifestantes", afirmou Kong Wing-cheung, superintendente do departamento de Relações Públicas da polícia.