Primárias testam força do líder argentino

Buenos Aires – Os argentinos votaram ontem em uma eleição primária que deve indicar se o presidente Mauricio Macri, com sua postura pró-negócios, será reeleito na disputa presidencial que terá primeiro turno em outubro. Macri deseja acelerar reformas de mercado, enquanto rivais mais à esquerda rejeitam esse plano.

A primária nacional colocou todos os candidatos, uns contras os outros, e aqueles que atingirem ao menos 1,5% dos votos são considerados elegíveis para a disputa presidencial. A primária, porém, também dá um forte indício das preferências antes da eleição.

A campanha está polarizada entre Macri e Alberto Fernández, membro do poderoso movimento peronista que tem como companheira de chapa a ex-presidente Cristina Kirchner, uma política nacionalista. Muitos argentinos acreditam que Cristina é quem manda em sua chapa.

O resultado pode provocar volatilidade na terceira maior economia da América Latina, três semanas após a Argentina e seus parceiros do Mercosul terem fechado acordo comercial com a União Europeia que poderá abrir a economia argentina, uma das mais fechadas no mundo atualmente. Fernández critica o pacto como um revés para a indústria local.

Uma vitória de Fernández por mais de 5 pontos percentuais seria vista por investidores como um risco de volta ao poder de Cristina, dizem analistas. Durante seus oito anos de mandato, encerrados em 215, ela nacionalizou empresas, implementou controles de preços e fez um calote na dívida do país. O governo foi ainda marcado por escândalos de corrupção, com Cristina agora enfrentando um julgamento por acusações de propina, o que ela nega. Macri, por sua vez, tem popularidade baixa, por causa de uma recessão econômica e pela inflação de dois dígitos.