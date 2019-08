Disparos contra aeroporto líbio de Mitiga, em violação à trégua acordada

Vários foguetes foram disparados neste domingo contra o aeroporto de Mitiga, o único em funcionamento na capital da Líbia, violando uma trégua temporária entre as partes beligerantes, que se enfrentam há mais de quatro meses nos arredores de Trípoli.

Mitiga, no leste da capital, se encontra na zona controlada pelo Governo de Acordo Nacional líbio (GNA), baseado em Trípoli e reconhecido pela ONU.

"O aeroporto de Mitiga foi alvo de disparos na manhã do primeiro dia do Aid al Adha", informou a direção do aeroporto no Facebook. O tráfico aéreo foi suspenso "até nova ordem", acrescentou a direção, que publicou fotografias em que se viam colunas de fumaça subindo a alguns metros da pista.

O marechal Jalifa Haftar, homem forte do leste da Líbia, lançou em 4 de abril uma ofensiva para conquistar Trípoli. Após quatro meses de violentos confrontos, as forças do marechal continuam estagnadas nas portas da capital, contidas pelas forças leais ao GNA.

Os beligerantes se acusaram mutuamente de ter violado o acordo de trégua temporal reclamado pela ONU durante o Aid al Adha, celebração muçulmana que se celebra entre domingo e terça-feira na Líbia.

"As milícias de Haftar violaram a trégua em duas ocasiões", afirmou à AFP Mustafa al Mejii, porta-voz das forças do GNA. "A primeira vez foi contra uma moradia de Sug al Jomaa [leste de Trípoli], ferindo três civis, e a segunda contra o aeroporto de Mitiga", assegurou.

As forças do GNA "localizaram as coordenadas dos disparos de foguetes vindas de zonas controladas pelas milícias de Haftar para o sul da capital", e as transmitiram à missão da ONU na Líbia, a Manul, segundo o porta-voz.

"As forças do GNA respeitam até agora a trégua, mas dispõem de meios para responder a qualquer momento", acrescentou.

Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido pediram em comunicado conjunto o respeito da trégua e exortaram os beligerantes a "cessar de forma efetiva as hostilidades no conjunto do território líbio".

O GNA disse "aceitar uma trégua humanitária durante os dias de Aid al Adha". As forças pró-Haftar também assinaram a trégua e anunciaram "a suspensão de todas as operações militares nos arredores de Trípoli" entre sábado e segunda-feira.

Segundo o último balanço da Organização Mundial de Saúde, os combates nos arredores de Trípoli deixaram 1.093 mortos e 5.752 feridos desde 4 de abril, assim como mais de 120.000 deslocados.