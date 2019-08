Há mudanças rápidas, após anos em que fomos explorados no comércio, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite deste domingo que "as coisas estão mudando rápido" em questões como acordos comerciais e as Forças Armadas. "Grande progresso tem sido feito" nessas áreas, garantiu, em sua conta no Twitter.



Trump voltou a afirmar que, durante vários anos, os EUA foram "explorados por outras nações" no comércio e em questões militares, o que ele agora diz mudar. "A América é respeitada de novo", garantiu.