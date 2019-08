Exército sírio conquista localidade na província de Idlib

As forças do governo sírio conquistaram uma primeira localidade na província de Idlib desde o início das operações militares no final de abril - anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) neste domingo (11).

De acordo com o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman, "as forças do regime tomaram, na madrugada, a localidade de Al-Habit no sul de Idlib, após duros combates contra o grupo jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS, antigo braço sírio da rede Al-Qaeda) e grupos rebeldes".

"É a primeira localidade que o regime reconquista na província de Idlib desde o começo da escalada" militar no final de abril, afirmou Rahman.

A província de Idlib, no noroeste da Síria, e várias localidades adjacentes nas províncias vizinhas de Hama, Aleppo e Latákia são alvo das Forças Armadas sírias e da aviação russa, que as bombardeiam diariamente.

O grupo HTS controla a maior parte de Idlib e das zonas próximas, onde também há presença de grupos rebeldes menos importantes.

Em Al-Habit, "as destruições são enormes", acrescentou o OSDH.

"O Exército tomou Al-Habit e infligiu perdas" aos adversários, noticiou o jornal sírio "Al Watan", ligado ao governo.

O controle dessa localidade permite ao governo "avançar para Khan Sheikhun, a principal cidade do sul de Idlib", situada 11 quilômetros ao leste de Al-Habit, disse Abdel Rahman.

Desde a madrugada deste domingo, 27 combatentes morreram nos confrontos, nove deles soldados do governo, além de 18 jihadistas e rebeldes, completou o Observatório.

No sábado, os combates deixaram 70 mortos, sendo 32 militares e 38 rebeldes.