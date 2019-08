Setenta combatentes morrem em confrontos no noroeste da Síria

Pelo menos 70 combatentes morreram neste sábado em confrontos entre as tropas do regime e as forças dominadas pelos jihadistas no noroeste da Síria, onde o poder recupera localidades pouco a pouco, informou a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

A maior parte da província de Idlib e de zonas das províncias vizinhas de Aleppo, Hama e Latakia são dominadas pelo grupo jihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS, a antigo braço sírio da Al-Qaeda) e continuam escapando do controle do regime de Bashar al Assad, oito anos após o início da guerra. Nessas regiões também estão presentes vários grupos rebeldes.

Nos combates deste sábado no norte de Hama, o sul de Idlib e na região de Latakia morreram 32 combatentes do regime e 38 rebeldes e jihadistas, indicou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Esses confrontos acontecem enquanto forças do regime continuavam avançando na fronteira entre as províncias de Hama e Idlib, com o objetivo de recuperar Kafr Zita, uma das grandes cidades do norte de Hama, e a localidade vizinha de Latamneh, acrescentou o OSDH.

As forças favoráveis a Damasco também avançaram para a localidade de Al Hbeit, na província de Idlib, informou o OSDH, e tentam cercar Jan Sheijun, perto ali, depois de terem recuperado nos últimos dias várias cidades e povoados dos arredores do poder de jihadistas e rebeldes.

O regime fez dezenas de bombardeios no norte de Hama no sul de Idlib, segundo o OSDH.

Esses avanços das tropas governamentais em Idlib e Hama são os mais importantes na região desde junho, informou à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

A Rússia e a vizinha Turquia, que apoia alguns grupos rebeldes, chegaram a um acordo em setembro de 2018 que buscava evitar uma ofensiva do regime na região.

A região de Idlib é alvo há mais de três meses de bombardeios quase diários do governo e seu aliado russo, que mataram mais de 790 civis, segundo o OSDH, e deslocaram mais de 400.000 pessoas, de acordo com a ONU.

Em total, mais de 370.000 pessoas morreram e milhões estão deslocadas desde o início da guerra na Síria, em 2011.