Inundações causadas por monções deixam ao menos 100 mortos na Índia

Inundações provocadas por chuvas monçônicas na Índia deixaram pelo menos cem mortos e centenas de milhares de pessoas evacuadas emergencialmente, declararam neste sábado as autoridades.

No estado de Kerala, no sul do país, onde as chuvas deveriam se acentuar nos próximos dias, o governo ordenou o exército enviar unidades de resgate e aprovisionar os povos por via aérea.

Segundo Pramod Kumar, porta-voz da polícia local, pelo menos 48 pessoas morreram desde quinta-feira nas inundações em Kerala, uma região turística cujas praias e complexos hoteleiros são muito frequentados pelos estrangeiros.

Em Kerala, aproximadamente 120.000 pessoas foram evacuadas emergencialmente para acampamentos de socorro.

No estado vizinho de Karnataka, 24 pessoas morreram e nove continuam desaparecidas.

No oeste da Índia, os Estados de Maharashtra e Gujarat também foram duramente atingidos pelas chuvas monçônicas.

Em Maharashtra, pelo menos 27 pessoas morreram e várias estradas importantes foram bloqueadas, segundo a imprensa local. Em Gujarat, morreram oito pessoas em acidentes provocados por tempestades nas grandes cidades de Ahmedabad e Nadiad.