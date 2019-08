Milhares voltam às ruas de Moscou para protestar por eleições livres

Milhares de manifestantes se reuniram no centro de Moscou para protestar contra a exclusão da oposição ao governo Putin e de candidatos independentes nas eleições municipais. Este é o terceiro fim de semana consecutivo de manifestações sobre a questão.



A polícia deteve a russa Lyubov Sobol, que se tornou uma das líderes do movimento por eleições livres. Um vídeo postado pela ativista no Twitter mostra oficiais invadindo seu escritório enquanto ela exigia uma explicação sobre a ação policial.



O protesto deste sábado foi sancionado pelas autoridades municipais, ao contrário dos dois anteriores, em que milhares de pessoas foram detidas, às vezes violentamente. Fonte: Associated Press.