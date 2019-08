Wall Street fecha em baixa

Wall Street recuou nesta sexta-feira em meio a preocupações sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China em meio ao pessimismo crescente sobre as perspectivas de crescimento global.

Os principais índices tropeçaram depois que Donald Trump disse que poderá cancelar as conversações comerciais com a China programadas para setembro e que os Estados Unidos não fariam negócios com o tecnológico chinês Huawei.

O Dow Jones fechou a 26.287,44 pontos, 0,3% a menos. O S&P; 500 recuou 0,7%, a 2.918,66 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq teve queda de 1,0%, a 7.959,14 unidades.