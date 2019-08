PF recupera no Peru lentes fotográficas furtadas de jornalistas brasileiros

A representação da Polícia Federal (PF) no Peru recuperou lentes fotográficas de alto valor que haviam sido furtadas de dois jornalistas em São Paulo e no Rio.



A PF foi avisada da localização do material na última terça-feira, 6, por um jornalista brasileiro que está no país vizinho cobrindo os jogos Pan-Americanos de Lima.



O jornalista reconheceu o material, furtado de um colega no Brasil em junho, que estava sendo vendido por um homem em Miraflores, no Peru, pela internet.



Ele informou a Polícia Civil, que repassou as informações para a PF no Aeroporto Internacional de Guarulhos.



A PF, por sua vez, entrou em contato com a Polícia Nacional Peruana por meio da sua adidância em Lima.



A Polícia peruana prendeu o homem em flagrante. Ele vendia as lentes por quase US$ 2 mil.



O suspeito ainda tentava vender outro conjunto de lentes que foram rastreados e pertenciam a outro jornalista brasileiro.