Petróleo fecha em alta

Os preços do petróleo subiram bastante nesta sexta-feira, impulsionados por informações de que a Arábia Saudita vai fazer uma intervenção neste mercado.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para outubro teve alta de 1,15 dólar, a 58,53 dólares.

Em Nova York, o barril de WTI para setembro avançou 1,96 dólar, a 54,50 dólares.

"Parece que a Arábia Saudita está fazendo tudo que é possível para impulsionar os preços do petróleo", disse Robert Yawger, da Mizuho.

De acordo com a agência Bloomberg, Riad entrou em contato com outros membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) após uma queda nos preços do petróleo na quarta-feira para discutir medidas que poderiam aumentá-los. A organização e dez países parceiros, incluindo a Rússia, comprometeram-se desde 2016 a reduzir sua produção.

A Opep "sabe muito bem como acalmar os medos e estabilizar o mercado de energia em tempos turbulentos", disse Stephen Brennock, analista da PVM Reports.