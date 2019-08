Polícia britânica intercepta 30 migrantes no Canal da Mancha

As autoridades britânicas interceptaram, nesta sexta-feira (9), 30 migrantes que tentavam atravessar o Canal da Mancha rumo à Inglaterra e os transportaram para o Reino Unido - informou o Ministério britânico do Interior.

Estas pessoas - 27 homens, uma mulher e dois garotos - declararam que eram iranianos e afegãos, completou o Ministério.

Zarparam de um lugar não especificado na Europa continental - dois deles a bordo de um caiaque, e os demais, em três botes infláveis.

Barcos da Polícia britânica de Fronteiras (Border Force) e da Guarda Costeira interceptaram as embarcações e levaram o grupo para o porto de Dover, no sul da Inglaterra.

"Todos os que atravessam a Mancha em uma pequena embarcação arriscam enormemente suas vidas e as de seus filhos", declarou um porta-voz do Ministério do Interior.

"Os que precisam de proteção deveriam pedir o asilo no primeiro país seguro, ao que chegam", acrescentou.

A travessia do Canal da Mancha em pequenos barcos é particularmente perigosa, devido à densidade do tráfico marítimo, às fortes correntes e à baixa temperatura da água.

Também nesta sexta, as autoridades francesas disseram terem resgatado 11 migrantes "em perigo", que tentavam atravessar o canal para chegar à Inglaterra, quando sua embarcação "virou" frente à costa de Boulogne-sur-Mer (norte da França).