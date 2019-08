Suprema Corte do Peru adia decisão sobre liberação de Keiko Fujimori

A Suprema Corte do Peru anunciou nesta sexta-feira (9) que continuará deliberando sobre o pedido de liberar a líder opositora Keiko Fujimori, há nove meses em prisão preventiva, após não chegar a uma decisão entre seus magistrados.

"Não foi tomada uma decisão" pelos cinco juízes da Sala Permanente da Corte (equivalente à Turma no STF), disse seu presidente, Hugo Príncipe, em uma audiência que durou menos de cinco minutos, ao explicar que deverão continuar deliberando até chegar a um acordo de maioria para emitir sua decisão.

Para dirimir o caso, a Sala deverá acrescentar um sexto juiz e a decisão poderá demorar até quatro meses, disse uma fonte judicial à AFP.

Keiko, de 44 anos e duas vezes candidata presidencial, não estava presente no tribunal, mas que acompanhava a audiência por teleconferência do presídio de mulheres de Chorrillos, ao sul de Lima.

A primogênita do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), também encarcerado, foi enviada por um juiz a prisão preventiva em 31 de outubro no contexto do escândalo da Odebrecht, que também atinge quatro ex-presidentes peruanos.

"A Sala Penal Permanente da Suprema Corte vota em divergência sobre o recurso colocado por Keiko Fujimori e outros para derrubar 36 meses de detenção pré-julgamento por lavagem de dinheiro ligada a contribuições ilícitas da Odebrecht", disse o poder judicial no Twitter minutos depois.

A líder opositora, cujo partido controla o Congresso, esperava conseguir sua liberdade nesta sexta-feira, depois de apresentar um recurso de cassação à Suprema Corte para anular a ordem de prisão preventiva por 36 meses contra ela e três colaboradores.