Os números do Hajj

O Hajj, a grande peregrinação anual à cidade santa de Meca, começa nesta sexta-feira (9) e é uma das maiores concentrações religiosas do mundo.

Conheça mais sobre a magnitude deste encontro anual com os números abaixo:

- Cerca de 2,5 milhões de fiéis muçulmanos participam do Hajj este ano, segundo a imprensa saudita. No ano passado, foram 2,37 milhões de pessoas; 1,86 milhão, em 2016; e apenas 24.000, em 1941.

- Milhares de membros dos serviços de segurança, entre eles mais de 18.000 funcionários da Defesa Civil, velam pelo bem-estar dos peregrinos, segundo as autoridades. Milhares de câmeras de vigilância foram instaladas ao longo das rotas da peregrinação.

- Segundo os veículos oficiais e o Ministério do Hajj, 15 hospitais, 156 centros médicos e mais de 30.000 profissionais da saúde também estão mobilizados para fornecer ajuda médica aos fiéis.

- Cerca de 350.000 tendas equipadas com ar-condicionado estão previstas para dar abrigo aos peregrinos em uma cidade onde as temperaturas podem passar de 40ºC. Também há mais de 5.600 hotéis e apartamentos em Meca e em Medina, com capacidade para acolher 2,7 milhões de pessoas, informa a imprensa saudita.

- Pelo menos 3.000 voos internacionais transportaram os peregrinos para a Arábia Saudita, segundo dados oficiais. Também foram fretados 25.000 ônibus para Meca.

- Mais de 13.000 torres de telecomunicações e pelo menos 5.400 pontos de acesso wi-fi foram instalados para facilitar as comunicações dos fiéis, segundo o Ministério do Hajj.

- Cerca de 4.000 pessoas, equipadas com 400 máquinas, vão-se encarregar da limpeza da Grande Mesquita de Meca, segundo as autoridades.

- Mais de um milhão de cordeiros estão prontos para o Aid al-Adha, a Festa do Sacrifício, segundo a imprensa oficial.

- Até 2030, a Arábia Saudita espera receber cerca de 30 milhões de peregrinos anuais para o Hajj e a pequena peregrinação (omra), que pode ser realizada em qualquer época do ano.

- No total, 96 milhões de peregrinos participaram do Hajj nos últimos 50 anos, segundo dados oficiais.