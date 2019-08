Comunicado do Business Wire :Libertex

Libertex, o melhor aplicativo de trading de 2018, é a última grande contratação do Getafe Club de Fútbol. O corretor on-line e o clube de Madrid assinaram um acordo de patrocínio que mostrará a marca Libertex no uniforme azul do time, tanto nas competições domésticas - LaLiga e Copa del Rey - quanto na UEFA Europa League, torneio em que o Getafe CF participará depois de ter conseguido um admirável quinto lugar na última temporada.

Como parceiro exclusivo, o acordo também incluirá branding nos anúncios do estádio Coliseum Alfonso Pérez e dos campos de treinamento. Os clientes da Libertex e membros do Getafe CF podem se beneficiar de várias promoções, como ingressos VIP e regulares, promoções especiais, conhecer e cumprimentar os jogadores, ofertas exclusivas e outras oportunidades para desfrutar de uma experiência única.

Michael Geiger, CEO da Libertex, afirmou: "O Getafe completou uma temporada excelente, provando que pode alcançar metas ambiciosas. Trata-se de um clube jovem, mas agressivo, com propósito e que sempre visa o crescimento, e esses são valores que a Libertex também compartilha. Acreditamos firmemente que nossa nova parceria nos permitirá conectar de forma mais intensa e eficaz com uma comunidade maior de comerciantes on-line no mundo inteiro. Esperamos uma ótima temporada e estamos confiantes de que o Getafe será um parceiro perfeito".

O gerente geral da Libertex, Andrey Nikolaev, disse: "Graças a este acordo, nossos clientes sentirão a emoção da LaLiga e da UEFA Europa League em pessoa. Temos certeza de que várias ofertas que apresentaremos durante a temporada atenderão a todas as expectativas. Convidamos todo mundo a se juntar a nós nesta aventura única".

Ángel Torres, presidente do Getafe CF, comentou o seguinte: "Estamos muito felizes em dar as boas-vindas a uma marca como a Libertex na família azulona. A partir deste momento, eles fazem parte da família e esperamos que esse caminho que começamos seja o mais satisfatório para ambas as entidades".

Sobre a Libertex:

A Libertex é uma marca internacional com 20 anos de história nos mercados financeiros e comércio on-line. A Libertex oferece aos investidores acesso a títulos mobiliários, moedas, índices, commodities, ouro, petróleo, gás e muitos outros instrumentos financeiros. A equipe da Libertex possui mais de 2,2 milhões de clientes na América Latina, Europa e Ásia, devido ao seu serviço de primeira classe. A Libertex possui mais de 240 instrumentos de trading.

Marcos Delrio +38269364601 Diretor de RP

