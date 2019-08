AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 10 DE AGOSTO DE 2019 ATÉ SÁBADO, 17 DE AGOSTO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 10 DE AGOSTO DE 2019

América

(+) DES MOINES (Estados Unidos) - Candidatos presidenciais democratas participam em fórum sobre armas nos EUA - 11H30

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Fórum das Mulheres Indígenas - (até 12)

SOLOLÁ (Guatemala) - Guatemala prepara centros de votação para eleições presidenciais -

Europa

SEVILHA (Espanha) - 500º aniversário da primeira viagem marítima ao redor do mundo -

PLOCK (Polónia) - Desfile do Orgulho LGBT com risco de confronto com membros da extrema direita - 10H00

(+) MOSCOU (Rússia) - A oposição se mobiliza para exigir eleições livres e justas - 09H00

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

(+) ITÁLIA - Missão de resgate de ONGs MSF e SOS Mediterranean, a bordo do Ocean Viking - (até 18)

Oriente Médio e África do Norte

MECA (Arábia Saudita) - Muçulmanos realizam peregrinação do hajj - (até 14)

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - O movimento pró-democracia vai manifestar no bairro de Tai Po - 02H00

(*) DONGGUAN (China) - Huawei Developers Conference - (até 11)

DOMINGO, 11 DE AGOSTO DE 2019

Mundo

MUNDO - Aïd al-Adha, a maior festa dos muçulmanos - (até 12)

América

(+) CIDADE DA GUATEMALA (Guatemala) - Segundo turno nas eleições na Guatemala -

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Manifestações do movimento pró-democracia em Hong Kong -

Esportes

PERU - Cerimônia de encerramento dos Jogos Pan-Americanos 2019 -

SEGUNDA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2019

Europa

GENEBRA (Suíça) - 70.º aniversário das Convenções de Genebra que regulam o direito humanitário em conflitos armados -

TERÇA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2019

América

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Leilões de três áreas portuárias, duas em Santos e uma em Paranaguá -

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Conferência na sede do Twitter sobre segurança e inovação -

Europa

LONDRES (Reino Unido) - 120o. aniversário do nascimento de Alfred Hitchcock -

(+) PARIS (França) - Trabalhos de descontaminação da Catedral de Notre Dame - 06H30

QUARTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2019

América

(*) BRASÍLIA (Brasil) - Marcha das mulheres que trabalham em zonas rurais -

Europa

REINO UNIDO - Viagem transatlântica de Greta Thunberg para a Cúpula do Clima da ONU e COP25 - (até 30)

BELFAST (Reino Unido) - 50º aniversário da primeira intervenção das tropas britânicas na Irlanda do Norte -

BONN (Alemanha) - 70º aniversário da eleição do primeiro parlamento da Alemanha, o Bundestag -

QUINTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2019

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desemprego IBGE (abril a junho) - 10H00

Europa

LOURDES (França) - Peregrinação da Assunção sob o lema da pobreza -

SAINT-RAPHAEL (França) - Macron participa da cerimônia de comemoração do 75º aniversário do desembarque em Provence - 06H00

SEXTA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2019

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA publicam dados mensais de lançamentos de moradias -

SÁBADO, 17 DE AGOSTO DE 2019

GENEBRA (Suíça) - Conferência da ONU CITES sobre espécies ameaçadas - (até 28)

(+) IZMIT (Turquia) - 20º aniversário de um forte terremoto que assolou o noroeste da Turquia matando mais de 20.000 pessoas -