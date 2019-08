PIB britânico cai 0,2% no segundo trimestre antes do Brexit

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido caiu 0,2% no segundo trimestre a poucos meses do Brexit, anunciou o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, sigla em inglês) nesta sexta-feira, o que sinaliza uma perturbação na gestão dos estoques do produto de empresas antes de uma saída da UE.

O ONS ressaltou que o PIB do país não recuava desde o quarto trimestre de 2012.

No início de 2019, as empresas tiveram que aumentar seus estoques para garantir o abastecimento devido ao Brexit, programado inicialmente para 29 de março.

Como a data foi adiada, esses estoques suplementares foram vendidos na primavera (hemisfério norte) e seus investimentos também foram reduzidos.