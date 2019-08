As principais bolsas europeias abriram nesta sexta-feira, um dia depois de uma recuperação, atentas aos últimos desenvolvimentos em termos comerciais e à situação política na Itália.

No início das operações, o índice FTSE-100 do mercado acionário de Londres perdeu 0,29%, o CAC-40 em Paris 0,35% e o DAX em Frankfurt 0,48%. Em Madri, o Ibex-35 começou o dia com perdas de 0,5%.