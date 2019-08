A Bolsa de Valores de Tóquio fechou no azul nesta sexta-feira, na esteira de Wall Street e impulsionada por dados que mostram que a economia japonesa cresceu mais do que o esperado no segundo trimestre do ano.

O índice Nikkei dos 225 principais valores subiu 0,44% (91,47 pontos), para 20.684,82 pontos.

Por sua vez, o índice Topix de todos os valores subiu 0,35% (5,18 pontos) para 1.503,84 pontos.