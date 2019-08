Cinco franceses são denunciados por estupro coletivo na Espanha

Cinco jovens franceses, com entre 18 e 19 anos, foram denunciados nesta quinta-feira pelo suposto estupro coletivo de uma norueguesa de 20 anos em Benidorm, na Espanha.

Após serem ouvidos por um juiz de instrução, três dos denunciados foram colocados sob prisão provisória e dois, libertados.

Os cinco foram detidos na manhã de quarta-feira, em um apartamento de Benidorm, onde passavam as férias, revelou a Guarda Civil.

O alerta contra o grupo foi emitido às 02H00, a partir do hospital que atendeu a jovem norueguesa.

A jovem e uma amiga, também norueguesa, conheceram os franceses através de um aplicativo e após encontrarem o grupo, foram para o apartamento dos rapazes.

Uma das norueguesas saiu do apartamento durante a noite, deixando a amiga só com os cinco franceses, que a estupraram, segundo a denúncia.

A advogado de um dos denunciados, Frédéric David, assinalou que seu cliente admite ter mantido "uma relação sexual" com a denunciante, mas foi "consentida e não grupal".

"Os fatos ocorreram em um contexto de uso de muito álcool por ambas as partes", destacou David, recordando a situação "particular de Benidorm", um local turístico "de festa para os jovens" e o "caráter muito explícito do aplicativo de encontros Tinder", através do qual se conheceram.