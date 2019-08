Comunicado do Business Wire :Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), líder em tecnologia em transformação inteligente, apresentou hoje as plataformas de servidor Lenovo ThinkSystem SR635 e SR655, dois dos mais poderosos servidores de soquete único do setor. Como as empresas têm a tarefa de fazer mais com menos, as novas soluções da Lenovo oferecem o desempenho de um servidor de dois soquetes pelo custo de um único. Essas novas adições ao amplo portfólio de servidores da Lenovo funcionam com os processadores de próxima geração da série AMD EPYC? 7002 e são projetadas especificamente para lidar com cargas de trabalho com uso intensivo de dados em constante evolução, como segurança por vídeo, armazenamento definido por software e inteligência de rede, e suporte para ambientes virtualizados e edge. O resultado é uma solução que agrega energia e eficiência para os clientes que valorizam o equilíbrio entre o rendimento e a segurança com escalabilidade fácil.

"A busca incessante da Lenovo por inovações para acelerar a transformação inteligente de nossos clientes foi fundamental em nossa ascensão para nos tornarmos um dos OEMs de data center de mais rápido crescimento no mundo", disse Doug Fisher, diretor de operações e vice-presidente sênior de unidades de negócios do Data Center Group da Lenovo. "Hoje, a Lenovo está expandindo nosso relacionamento com a AMD com novas soluções totalmente otimizadas para ajudar nossos clientes conjuntos a lidarem com cargas de trabalho complexas e com uso intensivo de dados, permitindo que façam mais com menos, enquanto ainda oferecem segurança de ponta a ponta."

As organizações estão lidando com as prioridades dos negócios com orçamentos apertados. As novas plataformas de servidor ThinkSystem SR635 e SR655 da Lenovo não permitem apenas que os clientes executem mais cargas de trabalho em menos servidores; eles também oferecem até 73% de economia em possíveis licenças de software1, o que permite que os usuários acelerem as cargas de trabalho emergentes com mais eficiência. Além disso, os clientes podem obter uma redução no custo total de propriedade (TCO) de até 46%2. Apoiando ainda mais esses avanços na eficiência da carga de trabalho e na economia de TCO estão os 16 recordes mundiais dos servidores ThinkSystem SR635 e SR655, incluindo dois para eficiência de energia3. O resultado líquido de todos esses aprimoramentos é um melhor preço por desempenho.

O Lenovo ThinkSystem SR635 e o SR655 oferecem mais produtividade, menor latência, maior densidade de núcleo e a maior capacidade de unidade NVMe de qualquer soquete único no mercado. Além disso, os novos sistemas baseados no processador AMD EPYC ? de 2.ª geração também oferecem uma oportunidade sólida para permitir soluções adicionais de infraestrutura hiperconvergente. Isso dá à Lenovo a capacidade de oferecer aos clientes vSAN e outros nós certificados e futuros dispositivos definidos pelo software ThinkAgile para implementação, gerenciamento e escalabilidade simples.

Viabilizando cidades inteligentes

Uma nova previsão da IDC estima que haverá 41,6 bilhões de dispositivos conectados à Internet das Coisas (Internet of Things, IoT), gerando 79,4 zettabytes de dados até 20254. Grande parte do crescimento será impulsionada pela tecnologia de IoT e segurança por vídeo. As novas soluções da Lenovo são especialmente ideais para casos de uso em que é necessária mais capacidade de computação em espaços confinados, usando menos energia; um exemplo disso é a segurança por vídeo para segurança pública em ambientes de cidade inteligente, campus e transporte coletivo. Os governos e outras organizações de segurança pública têm a tarefa de monitorar esses ambientes, identificar com rapidez e precisão as possíveis ameaças e agir rapidamente. O Lenovo ThinkSystem SR655, juntamente com o software da Pivot3, fornece uma solução de segurança por vídeo de computação de borda compatível com até 33% mais câmeras de vídeo por nó5 do que soluções semelhantes. Com o aumento da largura de banda do PCIe® 4.0, apoiado pelos processadores AMD EPYC? de 2ª geração, os clientes têm uma transferência de dados mais rápida da borda ao núcleo e maior capacidade de armazenamento, permitindo uma recuperação mais rápida de vídeo para reconhecimento e análise.

As configurações ultradensas de NVMe dessas novas soluções da Lenovo com processadores AMD permitem que os usuários armazenem e acessem enormes quantidades de dados. Compatível com até seis unidades de processamento gráfico (GPUs) de largura simples ou três de largura dupla, esses novos sistemas oferecem a capacidade de processar e analisar vídeo de alta definição com muito mais rapidez e eficiência. As GPUs, juntamente com o novo processador AMD, oferecem taxas de ingest de vídeo mais rápidas, análise de vídeo aprimorada e melhor aprendizado de máquina, ajudando os governos e outras organizações a protegerem melhor as pessoas que atendem.

"A combinação da qualidade e resiliência da Lenovo com o desempenho revolucionário do processador AMD EPYC de 2.ª geração oferecem o que nossos clientes precisam para suas implementações de missão crítica", disse Bruce Milne, vice-presidente, diretor de marketing e gerente geral da Pivot3. "À medida que os clientes da Pivot3 expandem seu uso de infraestrutura inteligente para casos seguros de uso em aeroportos, campus, hospitalidade e transporte, a segurança, resiliência e simplicidade de gerenciamento em escala são extremamente importantes. A AMD e a Lenovo nos permitem entregar tudo isso e encantar nossos clientes".

Maximizando o valor da virtualização

Em ambientes virtualizados, as organizações geralmente precisam decidir entre desempenho máximo e segurança. Recursos de segurança de criptografia de memória e máquinas virtuais (Virtual Machine, VM) assistidas por hardware dos processadores AMD EPYC? série 7002, combinados com as soluções Lenovo ThinkShield, resolvem esse dilema usando uma camada de segurança adicional para virtualização que isola e minimiza ameaças no data center. Além disso, como a criptografia da VM reside no hardware, e não no software ou no hipervisor, eles o fazem sem comprometer o desempenho do sistema. A segurança também é de extrema importância em análises de vídeo e cenários de segurança pública. Novos recursos, como um interruptor de intrusão física, podem detectar e impedir violações, permitindo que as organizações executem seus sistemas de segurança nas plataformas seguras da Lenovo. Com até 64 núcleos por soquete e maior desempenho, essas novas soluções da Lenovo permitem que as organizações hospedem mais máquinas virtuais por servidor, oferecendo maior capacidade de computação distribuída e maior eficiência de carga de trabalho.

Desencadeando redes inteligentes com inteligência de dados

Muitos clientes aguardam ansiosamente por esses sistemas, devido à sua capacidade de lidar com cargas de trabalho com uso intensivo de dados, incluindo a Allot, fornecedora líder global de soluções inovadoras de inteligência e segurança de rede para provedores de serviços de comunicações (Communications Service Providers, CSPs) e empresas. Eles exigem soluções que possam transformar dados de rede, aplicativos, uso e segurança em inteligência acionável que torne as redes de seus clientes mais inteligentes e seus usuários mais seguros. O mercado determina que essas soluções sejam capazes de atender às suas necessidades em constante evolução e ajudá-los a lidar com novos pontos problemáticos que surgem à medida que as demandas de TI continuam mudando.

"A integração da tecnologia de processamento e E/S de última geração da Lenovo dá à Allot a capacidade de gerenciar mais largura de banda de rede em velocidades mais altas, permitindo extrair percepções acionáveis do tráfego cada vez mais pesado sem qualquer degradação no desempenho", disse Mark Shteiman, vice-presidente associado de gerenciamento de produtos com Allot. "Os prestadores de serviços de comunicação e as empresas que apoiamos precisam ver e reagir às suas necessidades de rede em tempo real. Avaliamos os protótipos da plataforma de servidor ThinkSystem SR635 e SR655 da Lenovo e ficamos imediatamente impressionados".

As novas soluções Lenovo ThinkSystem SR635 e SR655 estão agora disponíveis através dos representantes de vendas e parceiros de canal da Lenovo em todo o mundo.

Para obter mais informações, acesse https://www.lenovo.com/us/en/data-center/single-socket-innovation

1 Licenças de software: (a.) Servidores 9x x3650 M5 -18 soquetes VMware vSphere 6 com 5 anos de suporte (US$ 9.390,48 por soquete) = US$ 169.020 (b) 5x servidores SR655 - 5 soquetes VMware vSphere 6 com 5 anos de suporte = US$ 46.950 **custos de licenças de software obtidos do DCSC (https://dcsc.lenovo.com/#/) em 02/06/2019 2 Cálculo do custo total de propriedade: Recuperado em 09/06/2019: https://amd.valuestoryapp.com/epyc/sales; https://dcsc.lenovo.com/#/ | VMware vSphere 6 com 5 anos de suporte (US$ 9.390,48 por soquete) | 9x Servidores x3650 M5 (Xeon E5-2699 v3 2,3GHz) - 2 CPUs x 18 núcleos = 320 VMs | Custo total de propriedade: US$ 389.908 | 5x SR655 (AMD EPYC 7002 @ 2,2 GHz (225 W) - 1 CPU x 64 núcleos = 320 VM | Custo total de propriedade: US$ 179.822 3https://lenovopress.com/lp1197 4https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45213219 5 Ponto de teste do Pivot3: 65 câmeras em um nó (suporte atual) - Configuração AMD com integração SR655: 86 câmeras em um nó (fluxos de vídeo 1080p de 30 quadros por segundo)

