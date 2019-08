Inter de Milão oficializa contratação do atacante belga Romelu Lukaku

A Inter de Milão oficializou nesta quinta-feira em um comunicado a chegada do atacante belga Romelu Lukaku, vindo do Manchester United.

Lukaku, de 26 anos, assinou um contrato de cinco anos, "até o dia 30 de junho de 2024", indicou a Inter, sem revelar o montante da transferência, um valor que a imprensa italiana avalia em 65 milhões de euros além de pelo menos 10 milhões em premiações e bônus.

"A Inter é o único clube que eu queria porque a Inter não é para qualquer um", declarou o jogador.

"Estou aqui para fazer os Nerazzurri voltarem ao topo", acrescentou, depois de ter passado pelos exames médicos e assinado seu novo contrato, que poderia segundo a imprensa lhe render até 9 milhões de euros por temporada, incluindo bônus.

O ex-jogador do Everton e do Manchester United foi recebido por cerca de 200 torcedores que foram ao delírio com sua chegada ao aeroporto de Milan-Malpensa, por volta de 1h00 da manhã (às 22h00 de quarta-feira, pelo horário de Brasília). "Lukaku é nosso!", "Faz um gol em Turim!", gritaram alguns torcedores eufóricos, na esperança que o atacante belga faça com que a Inter quebre a hegemonia da Juve, campeã nos últimos oito anos.

Desde o início de agosto o técnico da Inter de Milão, Antonio Conte, também ex-treinador da seleção italiana, vinha dizendo que Lukaku é "um bom jogador, um atacante que tentei comprar quando era técnico do Chelsea (2016-2018)", e garantiu que seu grupo lhe dava "plena satisfação".

A Gazzetta informou que, após uma primeira negativa do Manchester, ocorreram os contatos por telefone nos últimos dias e horas enquanto que Lukaku estava em Bruxelas para treinar na segunda e na terça-feira com o Anderlecht.

Este episódio, confirmado pela publicação de fotografias nos jornais locais nas quais Lukaku aparecia vestindo a camisa do time belga, irritou o United.

Em busca de um centroavante, a Inter de Milão tentou desde o início do 'mercato' contratar Lukaku, que não jogou sequer um minuto com a equipe de Old Trafford desde a volta aos treinos.

O clube milanês lutou pelo atacante da seleção belga com a Juventus, que segundo a imprensa havia chegado a propor uma troca Paulo Dybala-Romelu Lukaku aos 'Red Devils'.