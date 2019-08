Diplomata americana encarregada da América Latina renuncia

Kimberly Breier, a subsecretária para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado americano, renunciou a seu cargo, informou nesta quinta-feira o chefe da diplomacia, Mike Pompeo.

"Depois de mais de dois anos de trabalhar até tarde e viagens constantes, Kim Breier vai deixar seu cargo para passar mais tempo com sua família", anunciou Pompeo no Twitter.

Breier, encarregada das relações dos Estados Unidos com a América Latina, dirigiu as negociações com a delegação mexicana que esteve em Washington em junho, quando o presidente americano Donald Trump ameaçou impor tarifas ao país se os fluxos migratórios não fossem interrompidos.

"Foi uma honra e um privilégio servir como subsecretária para Assuntos do Hemisfério Ocidental", tuitou Breier.

De acordo com o jornal The Washington Post, que informou sobre a renúncia antes do anúncio oficial, a diplomata deixa seu cargo por ter diferenças com a Casa Blanca pela implementação de um polêmico acordo migratório com a Guatemala, muito criticado pelas organizações de defesa dos direitos humanos.