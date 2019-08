Forças especiais do Quirguistão atacam residência de ex-presidente

As forças especiais quirguizes lançaram nesta quarta-feira (7) uma operação para prender o ex-presidente Almazbek Atambayev, acusado de corrupção e em conflito com seu sucessor, sob risco de agravar a crise política e provocar distúrbios neste país da Ásia central.

Um membro das forças especiais foi morto atingido por um projétil que perfurou seu colete à prova de balas, enquanto outras 35 pessoas, entre elas 14 membros das forças da ordem, ficaram feridas, segundo o ministério da Saúde.

Fotos difundidas por meios de comunicação locais mostravam homens uniformizados, mascarados e armados diante da residência de Atambayev, perto da capital Biskek, assim como pessoas feridas estiradas no chão ou que eram transportadas por outras.

Em um vídeo de Radio Free Europe pode se ver o ex-presidente em frente à sua residência junto a um grupo de pessoas antes que um movimento de pânico dispersasse o grupo, enquanto se escutavam fortes disparos durante vários minutos.

"Forças especiais atacaram partidários de Atambayev quando este saiu para saudá-los. Todos os presentes foram golpeados e houve disparos. Uma dezena de pessoas ficaram feridas", afirmou à AFP Guliza Chububaeva, porta-voz do ex-presidente.

Confirmando a operação, as forças de ordem asseguraram que "não utilizaram armas de fogo". "As forças especiais dispõem de armas com balas de borracha. A operação continua", disse um porta-voz em comunicado.

Almazbek Atambayev, presidente de 2011 a novembro de 2017, foi acusado no final de junho de corrupção pela justiça.

Ao fim de seu mandato, o ex-presidente conseguiu impor como sucessor Soronbai Jenbekov, considerado seu herdeiro político. No entanto, ele acabou demitindo vários altos funcionários fiéis a seu antecessor, provocando um distanciamento entre os dois.