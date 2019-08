Ministro Salvini proíbe entrada de barco de imigrantes em águas italianas

O ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, proibiu nesta quarta-feira (7) a entrada em águas italianas do navio "Open Arms", da ONG espanhola Proactiva, que navega há seis dias no Mediterrâneo com 121 migrantes a bordo e cuja presença já foi negada por Malta.

O navio está atualmente em águas internacionais, de acordo com o site vesselfinder.com, a sudoeste de Malta, e a leste da ilha italiana de Lampedusa.

"Foram seis dias sem resposta, sem reconhecer a dignidade das pessoas a bordo", escreveu a ONG em sua conta no Twitter.

Ontem, a organização humanitária também lamentou a rejeição de Malta: "Malta negou o direito de desembarcar, e a Itália não responde".

"Nós não nos reconhecemos nesta Europa, em seus Estados covardes, em sua política vazia", acrescentou a Proactiva Open Arms.

Salvini, homem forte do governo, proibiu o navio de entrar em águas territoriais italianas e ameaçou confiscar o navio.

"O 'Open Arms' está no Mediterrâneo há seis dias e agora ameaça entrar na Itália. Isso teria dado tempo para chegar à Espanha", tuitou o líder da Liga (de direita).

Na noite de segunda-feira, o Parlamento italiano aprovou uma nova lei de segurança, que prevê multas de até um milhão de euros para o comandante, ou para proprietários de navios de ONGs que violarem a proibição de entrada nas águas territoriais da Itália.