Comunicado do Business Wire :Toshiba Memory Corporation

A Toshiba Memory Corporation, líder mundial em soluções de memória, anunciou hoje a XFMEXPRESS?, uma nova tecnologia para dispositivos de memória NVMe? com PCIe® anexado. Com um novo formato e um conector inovador, a tecnologia XFMEXPRESS proporciona uma combinação inédita de recursos desenvolvidos para revolucionar PCs ultramóveis, dispositivos de Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) e diversas aplicações incorporadas. Reconhecendo a necessidade de uma nova classe de armazenamento removível, a Toshiba Memory aproveitou sua ampla experiência em projetos de memória em pacote único para desenvolver a tecnologia XFMEXPRESS e oferecer estes principais recursos:

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190807005587/pt/

XFMEXPRESS (TM) (Photo: Business Wire)

Facilidade de manutenção inovadoraColocando a facilidade de manutenção no centro da oferta, a tecnologia XFMEXPRESS permite uma nova categoria de pequenos dispositivos de memória e unidades de estado sólido (solid state drive, SSD) fáceis de manter ou atualizar. Ao combinar um pacote robusto e compacto com as funcionalidades e a flexibilidade da memória removível, a tecnologia XFMEXPRESS ajudará a reduzir barreiras técnicas e restrições de projeto.

Presença totalmente compatível com o universo móvelO formato reduzido e discreto da tecnologia XFMEXPRESS (14 mm x 18 mm x 1,4 mm) oferece uma presença 252 mm2[1], otimizando o espaço de montagem em dispositivos ultracompactos sem sacrificar o desempenho ou a facilidade de manutenção. Com formato de altura Z minimizado, a tecnologia XFMEXPRESS é excelente para notebooks finos e leves, e cria novas possibilidades de design para aplicações e sistemas de próxima geração.

Desempenho de pontaProjetado para proporcionar velocidade, a tecnologia XFMEXPRESS implementa uma interface NVMe 1.3 PCIe 3.0 com quatro vias (4L), sendo teoricamente compatível com larguras de banda de até 4 GB/s em cada direção, e de até 8 GB/s em cada direção para casos de uso de próxima geração[2]. Os insuperáveis recursos de desempenho e o formato resistente da tecnologia XFMEXPRESS proporcionam uma alternativa muito interessante para a realidade atual, possibilitando experiências superiores de computação e entretenimento.

Design flexível e pronto para o futuroA tecnologia XFMEXPRESS oferece a flexibilidade e a capacidade de escala necessárias para resistir ao tempo. Ela é compatível com PCIe 3.0 e 4.0, pode ser configurada com 2L para 4L e é projetada para implementar tamanhos de memória flash 3D atuais e futuras, permitindo que produtos que utilizem o formato da XFMEXPRESS sejam ampliados segundo as demandas do mercado.

Conector inovadorO design único da tecnologia XFMEXPRESS oferece funcionalidades e solidez otimizadas, além de um conector personalizado que facilita ainda mais o uso e aumenta a eficiência térmica.

A Toshiba Memory demonstra ao vivo uma solução XFMEXPRESS no estande 307 da Flash Memory Summit, realizada em Santa Clara, estado norte-americano da Califórnia, de 6 a 8 de agosto. Para saber mais, acesse https://business.toshiba-memory.com/en-jp/product/memory/xfmexpress/.

(1) Unidade de 22,2 mm x 17,75 mm x 2,2 mm + conector. (2) Velocidades teóricas com base na especificação PCIe de 8 GT/s por via no PCIe 3.0 e de 16 GT/s por via no PCIe 4.0. A Toshiba Memory define um gigabyte (GB) como 1.000.000.000 bytes.

-- PCIe é uma marca registrada da PCI-SIG.

-- NVMe é uma marca comercial da NVM Express, Inc.

-- Todos os demais nomes de empresas, de produtos e de serviços podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.

Sobre a Toshiba Memory O Toshiba Memory Group, líder mundial em soluções de memória, dedica-se a desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (solid state drive, SSD). Em abril de 2017, a Toshiba Memory foi desmembrada da Toshiba Corporation, empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Toshiba Memory é pioneira em soluções e serviços de memória flash de ponta que enriquecem a vida das pessoas e ampliam os horizontes da sociedade. O BiCS FLASH?, tecnologia inovadora de memória flash em 3D da empresa, está definindo o futuro do armazenamento em aplicativos de alta densidade, inclusive em smartphones avançados, PCs, SSDs, automóveis e centros de dados. A Toshiba Memory passará a se chamar oficialmente Kioxia em 1.º de outubro de 2019. Para saber mais sobre a Toshiba Memory, acesse https://business.toshiba-memory.com/en-jp/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190807005587/pt/

Toshiba Memory Holding Corporation Kota Yamaji Relações Públicas e Relacionamento com Investidores Tel.: +81-3-6478-2319 tmchq-tmchd-info@ml.toshiba.co.jp

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.