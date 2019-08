Turquia e Estados Unidos decidiram criar um "centro de operações conjuntas" ante a tensão entre forças curdas e turcas no norte da Síria, anunciou Ancara nesta quarta-feira.

As duas partes chegaram ao acordo para "adotar sem demora as primeiras medidas destinadas a responder as preocupações da Turquia e, neste âmbito, criar na Turquia um centro de operações conjuntas".