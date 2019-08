AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2019 ATÉ QUINTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2019

América

BOGOTÁ (Colômbia) - Human Rights Watch apresenta relatório sobre abusos cometidos na fronteira com a Venezuela -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação / IPCA IBGE (julho) -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Agrícola IBGE (julho) -

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Uber divulga resultados -

Europa

GENEBRA (Suíça) - 50º sessão do IPCC -

LONDRES (Reino Unido) - Fãs dos Beatles na faixa de pedestres de Abbey Road para comemorar o 50º aniversário da foto da capa do álbum homônimo - 08H30

LONDRES (Reino Unido) - Adolescente acusado de jogar criança do décimo andar da Tate Gallery comparece ante tribunal -

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Dados da inflação de julho - 23H30

SEXTA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2019

América

LIMA (Peru) - Supremo Tribunal anuncia decisão sobre se deve libertar Keiko Fujimori da prisão preventiva por causa do caso de corrupção - 12H00

LOS ANGELES (Estados Unidos) - 50 anos atrás, Charles Manson e seus seguidores assassinaram a atriz Sharon Tate -

Europa

MOSCOU (Rússia) - 20º aniversário da primeira nomeação de Vladimir Putin como primeiro-ministro -

Oriente Médio e África do Norte

MECA (Arábia Saudita) - Muçulmanos realizam peregrinação do hajj - 05H00 (até 14)

Ásia-Pacífico

DONGGUAN (China) - Huawei Developers Conference, onde a empresa pode revelar seu próprio sistema operacional - (até 11)

(+) PAILIN (Camboja) - Cerimônia de incineração do número dois do Khmer Vermelho, Nuon Chea -

SÁBADO, 10 DE AGOSTO DE 2019

Europa

SEVILHA (Espanha) - 500º aniversário da primeira viagem marítima ao redor do mundo -

PLOCK (Polónia) - Desfile do Orgulho LGBT com risco de confronto com membros da extrema direita - 10H00

DOMINGO, 11 DE AGOSTO DE 2019

Esportes

PERU - Cerimônia de encerramento dos Jogos Pan-Americanos 2019 -

SEGUNDA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2019

Europa

GENEBRA (Suíça) - 70.º aniversário das Convenções de Genebra que regulam o direito humanitário em conflitos armados -

TERÇA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2019

América

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Marcha das mulheres que trabalham em zonas rurais - (até 14)

(+) SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Conferência na sede do Twitter sobre segurança e inovação -

Europa

LONDRES (Reino Unido) - 120o. aniversário do nascimento de Alfred Hitchcock -

QUARTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2019

Europa

(+) REINO UNIDO - Viagem transatlântica de Greta Thunberg para a Cúpula do Clima da ONU e COP25 - (até 30)

BONN (Alemanha) - 70º aniversário da eleição do primeiro parlamento da Alemanha, o Bundestag -

QUINTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2019

(+) LOURDES (França) - Peregrinação da Assunção sob o lema da pobreza -