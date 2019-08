Papua-Nova Guiné pede à China para refinanciar sua dívida pública

Papua-Nova Guiné solicitou a Pequim para refinanciar a totalidade de sua dívida pública, de 7,84 bilhões de dólares, um pedido que pode irritar os governos da Austrália e dos Estados Unidos, inquietos com o avanço do crescimento da influência da China no Pacífico.

O primeiro-ministro James Marape enviará uma "carta oficial ao embaixador (chinês Xue Bing) para que a transmita a Pequim a solicitação formal", afirma um comunicado oficial.

De acordo com a nota, Marape sugeriu ainda que o Banco de Papua-Nova Guiné e o Banco da República Popular da China iniciem consultas.

As autoridades chinesas não param de reforçar sua presença na região com empréstimos e financiamentos de infraestruturas, o que levou Austrália e Estados Unidos a iniciar uma ofensiva para não perder os aliados insulares tradicionais.