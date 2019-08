O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou que conversou por telefone com seu colega russo, Vladimir Putin, para que os separatistas pró-Rússia do leste do país interrompam a escalada de combates, o que provocou a morte de quatro soldados da Ucrânia na terça-feira.

"Eu disse que isto não nos aproxima da paz. Eu pedi que ele exerça sua influência para que (os separatistas) parem de matar nossos cidadãos", declarou Zelenski.