Wall Street se recupera após alta da moeda chinesa

Wall Street fechou em alta nesta terça-feira, após as medidas tomadas pelo banco central chinês para frear a queda de sua moeda - um dia após a pior sessão do ano para os principais índices de Nova York.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 1,21%, a 26.029,52 pontos, após cinco sessões seguidas em baixa. O tecnológico Nasdaq, depois de seis sessões em queda, avançou 1,39%, a 7.833,27 pontos, e o S&P; 500, 1,30%, a 2.881,77 unidades.

"Todas as ações relacionadas com a China se recuperaram" após a intervenção do banco central chinês, comentou Quincy Krosby, da Prudential Financial.

"Os chineses têm diversas razões para manter o yuane alto, uma das quais é que a moeda fraca pode a levar a uma fuga de capitais, apesar do controle das autoridades chinesas sobre sua moeda", estimou Krosby.

No mercado da dívida, o rendimento de títulos do Tesouro americano a 10 anos avançava a 1,711%, após chegar à taxa mais baixa desde 2016.