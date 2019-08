Comunicado do Business Wire :Mitsui Chemicals, Inc.

A Mitsui Chemicals Inc. (Local: Minato-ku, Tóquio; presidente e diretor executivo: Tsutomu Tannowa) anunciou que o prêmio Ciência da Catálise da Mitsui Chemicals começará a aceitar candidaturas para o "2020 Mitsui Chemicals Catalysis Science Award" (Prêmio Ciência da Catálise da Mitsui Chemicals) no dia 2 de setembro, através do site da empresa.

Em 2004, a Mitsui Chemicals criou o prêmio "Mitsui Chemicals Catalysis Science Award" (Prêmio Ciência da Catálise da Mitsui Chemicals) com o propósito de contribuir com o desenvolvimento sustentável da química e do setor de produtos químicos. Em especial, os prêmios incluem o "Catalysis Science Award" (Prêmio Ciência da Catálise) e o "Catalysis Science Award for Creative Work" (Prêmio Ciência da Catálise para Trabalho Criativo), que reconhecem as conquistas notáveis na ciência da catálise.

Definimos um subtítulo dos Prêmios 2020 como "Catalysis Science Contributing to Sustainable Society" (Contribuição da Ciência da Catálise para a Sociedade Sustentável) para destacar os problemas sociais, incluindo a gestão de resíduos plásticos com o qual a indústria química poderia contribuir. Damos as boas-vindas às inscrições de uma variedade de campos de pesquisa, incluindo catálise social, catálise molecular e biocatálise, bem como os processos verdes e uso de metais raros via catálise, juntamente com a ciência dos materiais e o desenvolvimento através da nova catálise.

Entrada na internet para os Prêmios https://www.mitsuichem.com/en/techno/csa/index.htm

1. Prêmios

-0- *T Mitsui Chemicals Catalysis Science Award (Prêmio Ciência da Catálise da Mitsui Chemicals)Mitsui Chemicals Catalysis Science Award for Creative Work (Prêmio Ciência da Catálise para Trabalho Criativo da Mitsui Chemicals) Candidatos elegíveis - Pesquisadores que tenham feito conquistas extraordinárias nos campos da ciência da catálise conforme definido no subtítulo, ou pesquisadores afiliados à instituição de pesquisa pública - Um vencedor (a cada dois anos) - Precisa ter 47 anos de idade ou menos em 1º de abril de 2019 - Pesquisadores que tenham feito conquistas originais nos campos da ciência da catálise, conforme definido no subtítulo ou pesquisadores afiliados à instituição de pesquisa pública - Até dois vencedores (a cada dois anos) - Precisa ter 37 anos de idade ou menos em 1º de abril de 2019 Prêmio Uma placa e um prêmio em dinheiro de 5 milhões de ienes Uma placa e um prêmio em dinheiro de 1 milhão de ienes *T

2. Cronograma da seleção

Os vencedores serão selecionados por um comitê de seleção organizado pela Mitsui Chemicals, Inc., que será composto por vários especialistas acadêmicos em ciência da catálise de nível internacional e um representante da Mitsui Chemicals.

-0- *T Início das inscrições na internet 2 de setembro de 2019 Prazo 31 de dezembro de 2019 Anúncio dos vencedores Por volta de junho de 2020 no site, em revistas especializadas, etc. Cerimônia de premiação e palestras comemorativas Será solicitado aos vencedores ministrarem palestras comemorativas no outono de 2020. As despesas de viagem serão pagas, inclusive taxas de hospedagem. Os detalhes serão anunciados mais tarde. *T

