Comunicado do Business Wire :Silva International Investments

O Miami FC, parte do portfólio da Silva International Investment, venceu o segundo Campeonato Nacional da National Premier Soccer League (NPSL) após uma vitória por 3 a 1 sobre o New York Cosmos. A partida ocorreu na noite de sábado no Mitchel Athletic Complex, em Long Island, Nova York.

Dois gols de Dylan Mares no primeiro tempo deram ao Laranja e Azul de Riccardo Silva uma vantagem que nunca cederam, e um gol de Shawn Chin garantiu a vitória do Miami FC sobre o time de Rocco Commisso.

Este é o oitavo troféu em sua história de quatro anos e o sexto conquistado em duas temporadas sob a liderança do técnico Paul Dalglish: "Não poderia estar mais orgulhoso dos garotos que deram o último passo na jornada da NPSL para ganhar este título novamente. É uma honra ser o treinador de um time tão notável."

Mares, que foi eleito o "Homem da Partida" pelo segundo ano consecutivo no jogo do Campeonato Nacional da NPSL, marcou seus dois gols no primeiro tempo após rápidas trocas de posse de bola. "É difícil fazer um gol uma vez, mas duas vezes é inacreditável. Trabalhámos muito para ganhar este título de novo e o jogo foi muito difícil, contra o melhor time que jogamos durante todo o ano", afirmou o jogador.

No segundo tempo, com o Cosmos avançando, Shawn Chin driblou o goleiro do Cosmos, Paul Blanchette, que estava fora de sua linha de 40 jardas. Momentos depois, o apito final ecoou e o Miami FC foi confirmado como o primeiro campeão nacional consecutivo na história da NPSL.

Silva International Investments é uma empresa de investimentos que gerencia ativos em vários setores, incluindo mídia, esporte, entretenimento, moda, tecnologia e imóveis. Fundada em 2015 por Riccardo Silva, seu portfólio inclui o Miami FC, o Mast Capital, o MP Management, o SportBusiness, o Globe Soccer, o Musik, a coleção de arte da família Silva e a produtora de vídeos WE Do.

