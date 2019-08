UE rejeita entrar no jogo de Boris Johnson sobre o Brexit

A União Europeia (UE) se prepara para difíceis negociações com Boris Johnson, prevendo a tática do primeiro-ministro britânico de jogar com o medo dos europeus de um Brexit sem acordo, explicaram autoridades europeias nesta quarta-feira.

"É melhor estar preparado para um 'no deal' (Brexit sem acordo), porque Boris Johnson é confiável sobre esta ameaça", alertou um diplomata de alto escalão, após ter sido informado das reuniões na semana passada entre o conselheiro de Johnson e várias autoridades europeias.

"Vai tentar brincar com o medo do 'no deal' para tentar dividir os europeus. Por ora, a unidade dos 27 se mantém, mas teremos que ver" no futuro, alertou.

"A questão é: quem vai ceder primeiro. Porque o Boris Johnson segue uma lógica política que é conservar o poder", lembrou.

"É evidente que o 'no deal' é uma manobra tática. Sinto muito, mas não funcionará", insistiu no Twitter a eurodeputada conservadora polonesa Danuta Huebner, integrante do grupo sobre o Brexit no Parlamento Europeu.

Os europeus aguardam para conhecer as intenções do novo primeiro-ministro.

"Jean-Claude Juncker está disponível se Boris Johnson quiser falar e esclarecer sua posição, pessoalmente ou por telefone", garantiu na terça Annika Breidthardt, uma das porta-vozes do presidente da Comissão Europeia.