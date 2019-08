Guaidó assegura que diálogo com Maduro prosseguirá após sanções dos EUA

O líder opositor venezolano Juan Guaidó assegurou nesta terça-feira que o processo de diálogo com o presidente Nicolás Maduro prosseguirá, mesmo depois que os Estados Unidos tenha imposto na véspera um novo bloqueio ao governo socialista.

"O mecanismo do reino da Noruega continua porque o que estamos gerando são as condições para uma solução real para a crise", afirmou Guaidó aos jornaistas, minutos depois de a vice-presidenta venezuelana, Delcy Rodríguez, afirmar que as novas sanções representam um "soco na mesa de negociações".

Donald Trump ordenou na segunda-feira o congelamento de todos os ativos do governo venezuelano nos Estados Unidos, na última ação de Washington contra o presidente Nicolás Maduro.

"Decidi que é necessário bloquear as propriedades do governo da Venezuela devido à continuação da usurpação do poder pelo regime ilegítimo de Nicolás Maduro", disse Trump em carta à presidente da Câmara de Representantes, a democrata Nancy Pelosi.

A determinação afeta "todos os bens e interesses de propriedade do governo da Venezuela nos Estados Unidos", ativos que a partir de agora "estarão bloqueados e não poderão ser transferidos, pagos, exportados, retirados ou administrados".

A medida também proíbe transações com as autoridades venezuelanas cujos ativos estejam bloqueados.

Finalmente, veta a concessão ou recepção de "qualquer contribuição ou provisão de fundos, bens ou serviços por ou para o benefício de qualquer pessoa cujas propriedades e interesses estejam bloqueados".