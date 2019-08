Comunicado do Business Wire :Dubai Electricity and Water Authority

A Autoridade de Água e Eletricidade de Dubai (Dubai Electricity and Water Authority, DEWA) convidou empresas e organizações internacionais especializadas em energia, energia renovável, água e meio ambiente a participarem e exibirem seus produtos e serviços na 21.ª Exposição sobre Água, Energia, Tecnologia e Meio Ambiente (Water, Energy, Technology, and Environment Exhibition, WETEX) e na 4.ª Dubai Solar Show. As empresas podem se beneficiar com as oportunidades oferecidas pelos Emirados Árabes Unidos (EAU) e obter informações sobre importantes projetos e investimentos que serão anunciados nas duas exposições, realizadas de 21 a 23 de outubro de 2019 no Dubai International Convention and Exhibition Centre.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190806005693/pt/

DEWA invites international companies to benefit from investment opportunities at WETEX and Dubai Solar Show (Photo: AETOSWire)

A 20.ª WETEX e a 3.ª Dubai Solar Show, suas edições anteriores realizadas em outubro de 2018, foram um enorme sucesso para expositores, visitantes e participantes do mundo todo. Mais de 2.100 expositores de 53 países participaram das exposições. As duas exposições ocuparam uma área de 78.413 metros quadrados e atraíram um número superior a 35 mil visitantes vindos de todas as partes do mundo.

"A WETEX se estabeleceu como a maior e mais importante exposição especializada em água, energia e meio ambiente da região. Ela se tornou um grande evento global e importante plataforma que reúne exibidores, visitantes, peritos, especialistas, tomadores de decisão e investidores nesses setores tão vitais. Trata-se de uma chance para utilizar as incríveis oportunidades de investimento e também se encontrar com especialistas e tomadores de decisão do mundo inteiro", declarou Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, MD e diretor executivo da DEWA, fundador e presidente do conselho da WETEX.

A WETEX e a Dubai Solar Show são uma plataforma para empresas promoverem seus produtos e serviços, e encontrarem-se com autoridades e investidores do mundo todo para realizarem negócios, desenvolverem parcerias e aprenderem sobre necessidades do mercado e os projetos mais proeminentes da atualidade e do futuro na região. Ambas as exposições serão realizadas simultaneamente à 6.ª Cúpula Mundial da Economia Verde (World Green Economy Summit) em Dubai, sendo uma oportunidade para que expositores e participantes encontrem-se com autoridades e tomadores de decisão dos EAU, do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) e do Oriente Médio. Os participantes terão acesso a seminários, workshops e atividades especializadas que contarão com a presença de especialistas do mundo inteiro. Eles debaterão os desenvolvimentos e o uso da energia solar na região.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190806005693/pt/

Para mais informações: Autoridade de Água e Eletricidade de Dubai (Dubai Electricity and Water Authority) Khuloud Al Ali / Ahmed Albanna +971508450757/ +971552267222 media@dewa.gov.ae ahmed.albanna@dewa.gov.ae

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.