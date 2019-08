Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

Moody's Analytics, provedor global de inteligência financeira, ganhou o prêmio de Melhor Provedor de Sistemas de Relatórios no Waters Rankings de 2019. Ganhamos este reconhecimento por nossa solução de relatórios regulatórios.

Para bancos e seguradoras, é crucial manter-se informado sobre as mudanças regulatórias. Nossa solução de ponta lida com todo o processo de geração de relatórios, produzindo 3.000 relatórios regulatórios diferentes cobrindo mais de 50 jurisdições. Fornece também todas as atualizações bem antes dos prazos pertinentes assim como facilita a revisão, ajuste, auditoria e validação dos relatórios pelos clientes.

A equipe de vigilância regulatória da Moody´s Analytics possui uma ampla experiência em domínios locais e internacionais que remontam a décadas. Ela monitora mais de 100 sites de supervisores para garantir que nossos clientes recebam as atualizações que precisam em tempo hábil.

"As regulamentações mudam com tanta frequência que manter-se atualizado pode se tornar um desafio a uma instituição", disse Nicolas Degruson, Diretor de Gestão de Produtos. "A preparação e manutenção de todas as informações necessárias é intensa em recursos e, às vezes, as empresas dependem de vários fornecedores para lidar com diferentes aspectos do processo. A Moody's Analytics oferece uma solução exclusiva e integrada que combina nossa experiência regulatória, profundo conhecimento de riscos e tecnologia premiada."

A próxima geração do nosso software de relatórios regulatórios está agora disponível. Ele pode ser implementado como software para serviços, permitindo que a Moody's Analytics cuide da hospedagem, infraestrutura e administração de software, além de fornecer atualizações regulatórias.

Este é o quarto ano consecutivo em que a Moody's Analytics foi reconhecida no Waters Rankings. Em 2016, 2017 e 2018, ganhamos o prêmio de Melhor Provedor de Soluções de Riscos de Crédito.

"Agora em seu 17o ano, a Waters Rankings reconhece as principais tecnologias, serviços e fornecedores que operam nos mercados de capitais", disse Victor Anderson, Diretor de Conteúdo Global da Waters Technology. "O que diferencia estas classificações de outras na indústria é que elas são determinadas exclusivamente por nossos leitores, baseado em suas experiências reais com diferentes provedores e soluções."

Esta vitória é acrescentada a nossa crescente lista de prêmios e elogios da indústria.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar líderes empresarias a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa profunda experiência em riscos, amplos recursos de informação e aplicativos inovadores de tecnologia ajudam nossos clientes a navegar com confiança no mercado em evolução. Somos conhecidos por nossas soluções premiadas com liderança de mercado, compostas de pesquisa, dados, software e serviços profissionais, montadas para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo, com nosso compromisso pela excelência, ênfase em mente aberta e foco em satisfazer as necessidades de clientes. Para mais informação sobre a Moody's Analytics, acesse nosso site ou se conecte conosco no Twitter e LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou uma receita de US$ 4,4 bilhões em 2018, com cerca de 13.200 trabalhadores a nível global e presença em 42 países.

