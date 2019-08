EUA usarão de todas as ferramentas para acabar com a ditadura de Maduro

Os Estados Unidos usarão de todas as ferramentas necessárias para propiciar o fim da ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela, informou nesta terça-feira a Casa Branca, um dia depois do presidente Donald Trump ter bloqueado todos os bens do governo venezuelano.

"Como a administração Trump deixou claro: todas as opções estão na mesa. Os Estados Unidos usarão de todas as ferramentas apropriadas para acabar com o controle de Maduro sobre a Venezuela, apoiar o acesso do povo venezuelano à assistência humanitária e assegurar uma transição democracia na Venezuela ", afirmou a secretária de imprensa da Casa Branca, Stephanie Grisham, em um comunicado.