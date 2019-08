Wall Street abriu no azul, nesta terça-feira (6), depois do pior dia do ano para os principais índices de Nova York: o Dow Jones subia 0,50%, e o Nasdaq, 1,02%.

A Bolsa de Nova York despencou ontem, afetada pelas tensões comerciais entre China e Estados Unidos, assim como pela desvalorização da moeda chinesa frente ao dólar. No fechamento do pregão de segunda-feira (5), o Dow Jones perdeu 2,90%, e o Nasdaq, 3,47%.