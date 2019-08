Comunicado do Business Wire :Toshiba Memory Corporation

A Toshiba Memory Corporation, líder mundial em soluções de memória, anunciou hoje que a Toshiba Memory America, Inc. - subsidiária da empresa nos Estados Unidos - revelou inovações de software em matéria de amplificação de gravação1 (write amplification, WA) e resistência que melhora consideravelmente o RocksDB para unidades de estado sólido (solid state drive, SSD).

Altamente flexível e projetado para ser utilizado com qualquer SSD pronta para uso, o TRocksDB é um aperfeiçoamento do projeto de banco de dados RocksDB que utiliza valores-chave de modo mais eficiente com unidades SSD para possibilitar melhorias em armazenamento e uso de memória dinâmica de acesso aleatório (dynamic random access memory, DRAM). Além disso, o TRocksDB reduz a regravação de dados repetidos causada pela WA gerada por aplicativos. A solução TRocksDB será demonstrada ao público pela primeira vez no estande 307 da Flash Memory Summit.

Ao adotar uma abordagem de árvore de mesclagem estruturada por log (log-structured merge-tree, LSM tree) para armazenar dados, a plataforma RocksDB regrava dados pelo menos uma vez por cada nível do banco de dados e, em muitos casos, várias vezes por nível. Com isso, a WA total para o RocksDB será geralmente superior a 21 vezes, o que leva a atrasos de desempenho e desgaste precoce da unidade SSD.

O TRocksDB supera esse problema de WA com importantes avanços arquitetônicos que permitem que valores e chaves sejam armazenados em arquivos gerenciados separadamente. A capacidade de separar chaves de valores produz mais velocidade e eficiência em buscas de bancos de dados, minimiza a WA e otimiza o uso da unidade SSD.

O software de servidor incluído na plataforma TRocksDB estará disponível em breve sob os termos do licenciamento de código aberto Apache License, versão 2.02. O TRocksDB é executado em qualquer equipamento com sistema Linux® compatível com RocksDB. Integrar a comunidade de software de código aberto (open source software, OSS) permite ao TRocksDB inovar em matéria de armazenamento e participação de mercado de modo a evoluir a plataforma e levá-la a novas fronteiras.

1 A amplificação de gravação (WA) de SSD é um cenário que ocorre em unidades de estado sólido (SSD) em que dados e metadados são gravados várias vezes, aumentando o número de ciclos de programa e remoção. Esse efeito pode reduzir a vida da unidade SSD ao longo do tempo.2 A Apache License é uma licença de software com permissão gratuita redigida pela Apache Software Foundation. Apache é uma marca registrada da Apache Software Foundation (ASF). Linux é uma marca registrada da Linus Torvalds. Todas as demais marcas comerciais ou marcas registradas pertencem a suas respectivas empresas.

O Toshiba Memory Group, líder mundial em soluções de memória, dedica-se a desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (solid state drive, SSD). Em abril de 2017, a Toshiba Memory foi desmembrada da Toshiba Corporation, empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Toshiba Memory é pioneira em soluções e serviços de memória flash de ponta que enriquecem a vida das pessoas e ampliam os horizontes da sociedade. O BiCS FLASH?, tecnologia inovadora de memória flash em 3D da empresa, está definindo o futuro do armazenamento em aplicativos de alta densidade, inclusive em smartphones avançados, PCs, SSDs, automóveis e centros de dados. A Toshiba Memory passará a se chamar oficialmente Kioxia em 1.º de outubro de 2019. Para saber mais sobre a Toshiba Memory, acesse https://business.toshiba-memory.com/en-jp/.

