China adverte EUA contra instalação de mísseis na Ásia

A China alertou nesta terça-feira os Estados Unidos sobre a instalação de mísseis na região Ásia/Pacífico, uma advertência que recorda a crise dos mísseis em Cuba durante a Guerra Fria.

Sem uma menção direta, diplomacia chinesa atacou o novo secretário de Defesa americano, Mark Esper, que no sábado afirmou ser favorável à instalação de novos mísseis americanos na Ásia "o mais rápido possível".

"A China não ficará de braços cruzados e será obrigada a adotar medidas caso os Estados Unidos posicionem mísseis de médio alcance nesta região do mundo", advertiu o diretor do departamento de Controle de Armas da chancelaria chinesa, Fu Cong.

Fu não explicou, no entanto, que medidas Pequim poderia adotar, mas afirmou que todas as opções estão sobre a mesa.

O gigante asiático, que já está envolvido em uma guerra comercial, tecnológica e monetária com os Estados Unidos, denuncia com frequência a presença militar americana na Ásia, promovida por países aliados de Washington, como Japão, Coreia do Sul e Austrália.

"Apelamos aos países vizinhos para que mostrem prudência e não permitam a instalação de mísseis americanos em seu solo, porque isto não estaria de acordo com sua própria segurança nacional", completou o diretor.

Alguns analistas acreditam que Washington poderia instalar os novos mísseis em sua ilha de Guam, no Pacífico. Fu alertou que isto seria o equivalente a posicioná-los "na porta da China".

"Se instalarem mísseis em uma faixa de terra como Guam, isto será interpretado como altamente provocador por parte dos Estados Unidos. Seria muito perigoso", avisou o funcionário chinês.

Guam fica a quase 3.000 km da China.

As declarações de Fu recordam a crise dos mísseis soviéticos em Cuba em 1962, quando o mundo ficou à beira de um grande conflito, depois que Washington se recusou a aceitar que Moscou instalasse mísseis perto de seu território (a apenas 150 km).

O governo dos Estados Unidos se retirou na sexta-feira do Tratado de Desarmamento Nuclear INF, um acordo assinado entre Washington e Moscou durante a Guerra Fria para vetar os mísseis de médio alcance (de 500 a 5.500 km).

Ao abandonar o INF, Washington fica livre para tentar conter o arsenal de Pequim, que inclui modelos proibidos por este tratado, do qual o regime chinês nunca foi signatário.

Fu Cong criticou a saída dos Estados Unidos do tratado e disse que era "uma nova prova de unilateralismo, que pode apenas ter consequências negativas".

O representante chinês disse que Washington abandonou o tratado apenas para poder "desenvolver suas capacidades balísticas" e não por causa do arsenal chinês ou por Moscou ter violado o texto, como alegou o governo americano.

Ele disse ainda que Pequim não participará em negociações trilaterais sobre a redução do armamento com Moscou e Washington, como desejam os americanos, por não considerar a iniciativa "equitativa", em função da diferença entre o arsenal nuclear da China para os Estados Unidos e Rússia.

Na região Ásia-Pacífico, Pequim e Washington travam uma disputa pelo Mar da China Meridional, uma zona que os chineses reivindicam com sua, com a construção de instalações militares em ilhas que países vizinhos consideram parte de seu território.