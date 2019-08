Pyongyang dispara dois novos projéteis

A Coreia do Norte disparou nesta terça-feira, 6, (ontem à noite em Brasília) dois projéteis não identificados da Província de Hwanghae Sul em direção ao mar, informou o Comando das Forças Armadas da Coreia do Sul, enquanto a chancelaria da Coreia do Norte protestava contra um exercício militar conjunto entre os EUA e a Coreia do Sul. (Com agências internacionais)



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.