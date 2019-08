Acusado de tentativa de assassinato suspeito de empurrar criança do 10º andar em museu de Londres

Um adolescente de 17 anos, suspeito de empurrar um turista francês de 6 anos de uma plataforma de observação do 10º andar do museu londrino Tate Modern, foi acusado de tentativa de assassinado, informou a polícia britânica.

O suspeito deve comparecer a uma audiência nesta terça-feira no tribunal para menores de idade de Bromley, sudeste de Londres. O nome não foi divulgado porque o réu é menor de idade.

O menino de seis anos, que visitava Londres com a família, ficou gravemente ferido e está em condição "crítica, mas estável".

No domingo à tarde, a criança foi empurrada do 10º andar do museu e caiu em um telhado do quinto andar, onde foi atendido e depois levado de helicóptero para um hospital.

O suspeito foi detido no local do ataque. Ele não conhecia a vítima, segundo a polícia, que considera o incidente um "ato isolado, sem motivação clara ou aparente".

A polícia fez um pedido para que testemunhas prestem depoimento.

Nancy Barnfield, uma mulher de 47 anos que estava no mesmo andar, disse que ouviu um barulho "forte", o da queda do menino, e depois uma mulher gritando "Onde está meu filho?", informou a agência de notícias PA.

"Ouvi gritos e uma mulher que tremia e chorava desesperadamente", disse Olga Malchevska, jornalista da BBC que estava no museu com o filho de 4 anos.

Várias pessoas cercaram o suposto agressor e aguardaram a chegada da polícia, afirmou Nancy Barnfield. Ela disse ainda que o suspeito parecia tranquilo.

A Tate Modern, um museu de arte moderno às margens do Tâmisa, é um dos locais turísticos mais visitados do Reino Unido.