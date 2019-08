Presidente do Irã disposto a negociar se Washington retirar sanções contra Teerã

O presidente iraniano Hassan Rohani afirmou nesta terça-feira que está disposto a negociar com os Estados Unidos se Washington retirar as sanções contra seu país.

"A República Islâmica do Irã é favorável às negociações e, se os Estados Unidos desejam realmente conversar, antes de mais nada devem retirar todas as sanções", declarou Rohani.

O presidente afirmou que está disposto a negociar, apesar de Washington não integrar mais o acordo de 2015 sobre o programa nuclear de Teerã, que Washington abandonou em maio de 2018.

"Se querem ou não fazer parte do JCPOA (a sigla do acordo de 2015), eles devem decidir", afirmou Rohani no ministério das Relações Exteriores, onde se reuniu com o chefe da diplomacia, Mohammad Javad Zarif.

Zarif confirmou na segunda-feira que rejeitou uma reunião com o presidente americano Donald Trump, apesar da ameaça de sanções.

Em 31 de julho, Washington decidiu impor sanções ao ministro iraniano após sua recusa a visitar a Casa Branca, afirmaram fontes iranianas.

As relações entre Teerã e Washington pioraram desde a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo sobre o programa nuclear iraniano, que foi seguida pela adoção de duras sanções americanas contra o Irã.