Comunicado do Business Wire :The Algorand Foundation

A Algorand Foundation anunciou hoje um programa de recompensa "Staking Program Reward" que recompensará sua comunidade com 200 milhões de Algos, trará oportunidades adicionais e recompensará aqueles que compartilham sua visão para o sucesso de longo prazo da rede Algorand e sua tecnologia.

O programa fornece 200 milhões de Algos aos participantes registrados, permitindo que eles aumentem sua posição em Algos ao manter o token. As recompensas serão distribuídas ao longo de quatro períodos de seis meses, totalizando dois anos, para participantes qualificados que se registrarem (por meio de uma transação de valor zero) pelo número de bloco 1618450,que deve ocorrer em 31 de agosto de 2019. Somente os primeiros 200 milhões de Algos nas carteiras registradas serão elegíveis.

"A Algorand Foundation está dando continuidade a programas que demonstram sua visão de longo prazo e recompensam todos os usuários pelo apoio ao protocolo", disse Massimo Morini, membro do Comitê Consultivo Econômico da Algorand Foundation. "Estou satisfeito que a fundação lançou este programa de recompensas de participação para toda a comunidade como mais um passo importante no crescimento da rede Algorand."

Os participantes têm a oportunidade de receber um rendimento de mais de 100% ao participar do programa. A taxa de rentabilidade poderá aumentar se alguns usuários optarem por se desqualificarem voluntariamente ao abandonar o programa. Os Algos que os usuários desqualificados teriam recebido serão devolvidos ao fundo de recompensas para serem distribuídos aos usuários elegíveis remanescentes.

O conjunto completo de recompensas é fixo, e 50 milhões de Algos serão distribuídos em uma base de participação ponderada aos participantes qualificados remanescentes ao final de cada período de seis meses, de acordo com um cronograma publicado.

Para mais informações sobre o programa de participações, acesse algorand.foundation/stakingrewards.

Sobre a Algorand Fundation

A Algorand Foundation oferece a infraestrutura confiável necessária para complementar o crescimento de uma economia sem fronteiras. A Algorand Foundation está incorporada na República de Singapura e conta com uma equipe de pesquisa liderada pela Dra. Tal Rabin, uma das 50 melhores mulheres em tecnologia do mundo da Forbes em 2018.

Para mais informações, acesse algorand.foundation.

