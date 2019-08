Comunicado do Business Wire :InnerWorkings, Inc.

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ: INWK), empresa de execução de marketing líder global anunciou hoje a aquisição da divisão de execução de marketing da Madden Communications com sede em Illinois.

Ao longo dos seus 60 anos de história, a Madden desenvolveu uma oferta de execução de marketing inovadora, com foco em serviços criativos, compras e logística. Contratos fundamentais que a InneWorkings acrescentará por meio dessa transação incluem a gestão de colaterais de pontos de venda e mercadorias da marca MillerCoors e Mike's Hard Lemonades, ampliando ainda mais a ampla seleção de grandes marcas nos segmentos de cerveja, vinho e destilados.

"Essa transação oferece uma oportunidade única para alavancar o que cada empresa faz melhor para impulsionar maior valor juntas", disse Rich Stoddart, diretor executivo da InnerWorkings. "A plataforma global e a posição inigualável da InnerWorkings na cadeia de suprimentos de marketing de cervejas, vinhos e bebidas alcoólicas serão transformadoras para os clientes de longa data da Madden nesse vertical. Os recursos da Madden em logística e serviços criativos acrescentam escala, tecnologia e expertise a essas áreas em crescimento da solução da InnerWorkings".

"A InnerWorkings possui a plataforma correta e a escala necessária para apoiar os nossos clientes em direção à excelência em suas divisões de marketing", disse Sean Madden, presidente da Madden Communications. "Essa transação é um resultado fantástico para os funcionários e clientes da Madden".

A transação foi fechada em 1º de agosto de 2019.

Sobre a InnerWorkings

A InnerWorkings, Inc. (NASDAQ: INWK) é a empresa líder global em execução de marketing que atende a marcas Fortune 1000 de uma grande variedade de setores. Como uma ampla solução de terceirização empresarial, ela emprega tecnologia exclusiva, uma extensa rede de fornecedores e conhecimentos profundos em seu campo de atuação para simplificar e agilizar a produção de materiais com identificação de marca e experiências de varejo em diversos formatos e regiões geográficas. A InnerWorkings está sediada em Chicago, Illinois, e emprega 2.100 pessoas que apoiam nossos clientes globais na execução de campanhas de marca multifacetadas em todos os principais mercados do mundo. Dentre os muitos setores que a InnerWorkings atende estão: varejo, serviços financeiros, hospitalidade, bens de consumo, organizações sem fins lucrativos, assistência médica, alimentos e bebidas, transmissão e cabo, automotivo e transporte. Para mais informações, acesse: www.inwk.com.

